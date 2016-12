SERENA GARITTA, EX VINCITRICE DEL “GF” E INVIATA PER LA D'URSO, PARLA DEL SUO GENOA: «SONO PAZZA DI MARCHISIO. PER LA MIA SQUADRA POTREI...»

Serena Garitta, ex vincitrice del Grande Fratello, oggi inviata per Barbara D'urso e volto popolarissimo in Liguria, nelle tv locali, soprattutto per la sua passione genoana «Mio papà mi ha portato allo stadio quando avevo cinque anni!», dice lei che oggi è una presenza fissa allo stadio Marassi. Oggi si racconta a Sport Mediaset.

D. “Da oltre vent'anni tifi Genoa. Che significa per te questo amore?”

R. “Rappresenta una condivisione familiare. Ho iniziato a “soffrire” negli anni 90' e continuo oggi. Tifare Genoa ti tempra il carattere. Negli ultimi anni però abbiamo visto cose belle ma non godiamo mai fino alla fine”.

D. “Da piccola chi era il tuo mito?”

R. “Pato Aguilera era il mio mito. Faceva dei gran numeri. Ma il mio amore segreto era dedicato a Gennaro Ruotolo. Avevo i miei diari pieni di dediche per lui”.

D. “Oggi calcisticamente chi le piace?“

R. “Diego Perotti è un fuoriclasse e Mattia Perin il dopo Gigi Buffon“.

D. “Chi è il Mr. Grey del calcio?“

R. “Claudio Marchisio ma ovvio. Elegante, bello, figo“.

D. “Mai stata con un calciatore?“

R. “Mah... no. Una piccola cosuccia ma roba vecchia. Ormai non ho l'età per i bomber, devo puntare sugli allenatori. Mister Gian Piero Gasperini è molto affascinante con il suo ciuffo sempre fermo“.

D. “Antonio Conte è l'allenatore giusto per l'Italia?“

R. “Io tifo solo Genoa“.

D. “Per la tua squadra saresti disposta a...“

R. “A seguirla ovunque. Ho fatto trasferte con macchine improbabili. Sono un'ultrà! Spogliarmi per la mia squadra in caso di vittoria? Lo farei con le luci dello stadio soffuse, giuste, basse. Ma non per esaltare il mio lato sexy, solo per evitare di mostrare i difetti“.

D. “Sai che Cristiano Ronaldo è tornato single?“

R. “Mi spiace per lui ma uno così mette troppa ansia da prestazione. Non mi sentirei a mio agio. Troppi addominali. Dovrei calibrare con lui anche le luci“.

D. “Conosci il Presidente Enrico Preziosi?“

R. “Conosciuto sempre in situazioni ufficiali. Ha un carattere vivace, sempre discusso ma ha lavorato bene per noi“.

D. “Che cos'è il derby della lanterna per te?“

R. “Un evento che inizia settimane prima con preparazione emotiva. Poi ci sono i classici riti come la birra al Genoa Club“.

D. “Dopo un derby vinto come si festeggia“.

R. “Dopo una vittoria ho costretto un mio ex a dire forza Genoa, nonostante lui fosse Sampdoriano poi abbiamo fatto l'amore. Dopo una sconfitta beh... si potrebbe far l'amore per scaricare la tensione“.

D. “Ma tu frequenti i calciatori fuori dal campo?“

R. “No. Preferisco altri sport tipo il tennis. Seguitemi...“