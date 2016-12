Per il Napoli ecco il pronostico hot dell’ex gieffina

29 luglio 2015

Anche Claudia Letizia ex concorrente del Grande Fratello 12 ha voluto omaggiare la sua squadra con un pronostico hot disegnato sulla pelle. Per la showgirl il Napoli vincerà il campionato, la Juventus la Champions League e Higuain sarà il capocannoniere, un pronostico scritto a mano, non in curva ma sulle sue curve.