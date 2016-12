PARLA COSTANZA CARACCIOLO: IL MR.GREY DEL CALCIO? MOURINHO!

Dopo aver intervistato l'ex velina mora Federica Nargi che ha infiammato Mykonos, ora è il turno della bionda Costanza Caracciolo che è stata vittima adorata dai paparazzi su un'altra isola: Formentera dove ha trascorso una settimana d'amore con l'attore Primo Reggiani. A Sport Mediaset, l'ex volto di “Tikitaka”, racconta la sua estate parlando di calcio e non solo.

D. Perché hai scelto Formentera?

R. «Non è un'isola ma è un paradiso. In questo periodo non è affollata e si sta molto bene. Vi consiglio di andare o i primi di Giugno o a Settembre. Luglio e Agosto si trasforma in una Little Italy».

D. Calciatori visti?

R. «Il presenzialista Pippo Inzaghi che ha casa li».

D. Il calciatore per cui faresti follie?

R. «Nessuno. Ho cambiato categoria (sta con l'attore Primo Reggiani, ndr)».

D. Sai che Cristiano Ronaldo è tornato single...

R. «Infatti mi chiedo come sia possibile che tradiva Irina Shayk che è stupenda. Insomma gran gnocchi persi per strada».

D. Lo sportivo che stimi di più?

R. «Javier Zanetti grande uomo dentro e fuori dal campo senza finzioni».

D. Per quale squadra tifi?

R. «Nerazzurra da sempre!»

D. Fai un coro per la tua squadra

R. «Amala Pazza Inter Amala... La conosco benissimo perché la mettevano tutte le sere al Toqueville (discoteca milanese, ndr) quando lo frequentavo».

D. Da piccola sognavi di sposare?

R. «Un principe azzurro ma non so bene che lavoro facesse».

D. Chi è il Mr. Grey del calcio?

R. «José Mourinho senza dubbio. Fa sangue!».

D. Chi è la Wags più sexy?

R. «Shakira che si gode il Piqueton».

D. Chi vincerà la coppa America?

R. «Non so nemmeno chi gioca! (Dopo un suggerimento dalle retrovie, ndr) Anzi: l'Uruguay».

D. Antonio Conte è il miglior Ct per la nostra Nazionale?

R. «Aspettiamo i Mondiali».

D. Ma prima ci sono gli Europei.

R. «Ah è vero. Aspettiamo gli Europei».

D. Chi vincerà il prossimo campionato?

R. Facile: la mia Inter, seconda la Roma e terza la Juventus. Sicura».

D. Il calciatore più brutto?

R. «Questa la so: Frank Ribery del Bayer Monaco».

D. Ti spoglieresti, come in passato ha fatto Sabrina Ferilli, per quale squadra?

R. «Nessuna! Cucinerei per l'Inter una spaghettata con le vongole».

D. Come ti mantieni in forma?

R. «Corsa, bevo tanta acqua e ringrazio madre natura perché sono tutta naturale, sia chiaro».