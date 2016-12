MICOL, EX CONIGLIETTA DI PLAYBOY E MUSA DI CHIAMBRETTI, RIVELA: «QUELLA VOLTA CHE MARCO BORRIELLO...»

Ex coniglietta per Playboy, ed ex coniglietta per Piero Chiambretti. Micol Ronchi, oggi blogger e speaker radiofonica, racconta a Sport Mediaset, non senza malizia, che cos'è per lei il calcio. E parla di bomber di cuori, di Wags, dei tabù nel mondo del pallone, dei suoi sogni erotici... senza peli sulla lingua.

D. Per quale squadra tifi?

R. Inter! Se avessi scelto un'altra bandiera avrei rischiato di esser cacciata da casa.

D. Da piccola il tuo mito era?

R. Roberto Baggio. Senz'ombra di dubbio. Mio padre lo amava profondamente dal punto di vista calcistico, io lo trovavo adorabile con quel codino ribelle. Per un po' mi sono presa cotte solo per cloni di Baggio. Una volta sono anche riuscita ad avere un fidanzatino di nome Roberto. Sembrava suo figlio.

D. Hai mai sognato di sposare un calciatore?

R. Si, ma pare che Claudio Marchisio sia già felicemente accasato. Quindi i miei sogni da Wags sono stati schiacciati sul nascere.

D. Il Mr. Grey del calcio?

R. Mario Balotelli: ricco, un po' arrogante, a tratti simpatico, con la passione per le belle auto e per le donne che lo venerano.

D. Il tuo calciatore più sexy?

R. Te ne dico tre: Alvaro Morata, Marchisio e Fernando Llorente. Facce da bravi ragazzi ma birbanti.

D. Mai stata con un calciatore?

R. No e in realtà l'idea non m'ispira. Gli uomini troppo in forma mi mettono in soggezione e mi ricordano con la loro prestanza fisica quanto sia sbagliato il mio rapporto morboso con la carbonara e i grassi saturi. Preferisco un uomo con la pancetta e che condivida con me i piaceri della tavola. Il calciatore per me è un oggetto da contemplare: guardare e non toccare insomma.

D. Fuori i nomi: un calciatore che con te ci ha provato?

R. Forse Marco Borriello durante una cena tra amici, sembrava vagamente interessato a me, finché con tono scocciatissimo non gli chiesi perché non si fidanzasse con Belen, che sembrava così giusta per lui: giovane, bella e allegra. A tavola calò il gelo e quando mi spiegarono che lui era l'ex della signora sarei sprofondata per la vergogna.

D. Definisci la professione del calciatore?

R. Icona, idolo delle masse, comunicatore social, modello per le famiglie, modello per i latin lover, modello per la case di moda varie ed eventuali, carne da macello per opinionisti sportivi incazzati e a volte, tempo permettendo, atleti.

D. Sai che Cristiano Ronaldo è di nuovo single?

R. Si e ho letto anche che è riuscito nell'impresa disumana di tradire Irina Shayk. E' la prova tangibile che evidentemente quest'uomo non è interessato ad avere un rapporto stabile con una donna, visto che si è fatto scappare "La Donna" per eccellenza. Oppure...

D. Definisci lo status secondo te di Wags.

R. Icona di stile, appassionata di moda, oggetto del desiderio di molti, comunicatrice social, donna trofeo, vanto delle curve, donna paziente: non deve essere facilissimo avere una relazione con un uomo, a cui tutte le altre donne strapperebbero volentieri le mutande senza preoccuparsi che tu sia lì o altrove.

D. Il calciatore più brutto?

R. Rodrigo Taddei ma credo sia molto simpatico. Dopo questa risposta sento che verrò insultata in qualunque lingua possibile.

D. Faresti uno spogliarello per la tua squadra del cuore come la Ferilli?

R. No, credo che non ce la farei, ma pagherei una squadra di spogliarelliste di Las Vegas per celebrare una vittoria come la Champions.

D. Hai mai fatto un sogno erotico con un calciatore?

R. Con Marchisio! Cielo, come invidio sua moglie. L'ho già detto che invidio la sua consorte?

D. Ci sono i gay nel calcio?

R. Credo di sì, come in tutti gli ambienti. Spero che prima o poi anche in quel mondo la cosa venga accettata serenamente. Non è un problema dei tifosi per chi batte il cuore del loro idolo che comunque, avendo fatto della sua passione il suo lavoro, metterà sicuramente il pallone e i tifosi davanti a tutto il resto.