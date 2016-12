Mario sceglie Fanny nel suo giorno di dolore

Mario Balotelli lo sapeva. Sapeva che anche nel giorno del funerale di suo padre adottivo Francesco, i fotografi non gli avrebbero dato tregua. Nervoso e sofferente Balotelli (non ha mai parlato della lunga malattia e del calvario del padre) ha scelto di ricongiungersi in silenzio e in preghiera in chiesa con i suoi fratelli, adottivi e non, con gli amici di sempre e con il suo procuratore Mino Raiola.

Poi c'

è

lei. Fanny Neguesha che da sempre ha avuto un ottimo rapporto con i signori Balotelli. Basti pensare che non appena la showgirl

è

uscita dall'Isola dei famosi, ha preso un treno in gran segreto e, nonostante non stesse pi

ù

con Mario,

è

andata a Concesio a far visita a quella che per un periodo

è

stata la sua famiglia. Fanny dinanzi alla terribile notizia della morte del padre di Balo, non ha resistito. Ha annullato il suo viaggio in Sardegna e da Bari, dove si trovava per scattare una campagna moda,

è

volata a Concesio. Ma ha scelto l'ombra e rispettato la volont

à

di Mario che da un lato ha accolto la sua ex con commozione e affetto, dall'altro le ha chiesto di aspettarlo in casa e non farsi vedere al funerale per non trasformare un momento cos

ì

intimo e privato, in paparazzato e flash per i fotografi a caccia di scoop sempre e comunque. Fanny ha accettato e ha aspettato. Sui social per depistare i fotografi, ha mostrato vecchie foto e immagini che la ritraevano da altre parti. Ma lei invece era l

ì

accanto al suo uomo di sempre. Silenziosa, rispettosa. Bisogna dire che Balotelli ha appreso la notizia della morte del padre di ritorno da Posillipo, dove aveva trascorso qualche giorno in compagnia della figlia Pia e della sua ex Raffaella Fico. Ma quella

è

un'altra storia, storia di due genitori che oggi sanno fare da pap

à è

da mamma.