Marchisio mostra il lato B e Pirlo imita Buffon

15 luglio 2015

Su CHI le vacanze dei calciatori ex colleghi bianconeri. Da un lato uno scatenato Claudio Marchisio, in vacanza con l'inseparabile amico blogger Mariano Divaio, mostra il lato B alla Justine Bieber. Dall'altro Andrea Pirlo scoperto in acqua mentre è avvinghiato alla sua Valentina. In pieno stile Gigi Buffon. E sempre in stile Buffon si dice che la nuova fiamma di Andrea sia in dolce attesa. Sarà vero?