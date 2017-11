Lo scoop di "Chi": Bobo Vieri diventa papà

7 novembre 2017

Bobo Vieri diventa papà a 44 anni: è lo scoop del settimanale "Chi" secondo cui il re dei bomber sarebbe capitolato e si sarebbe deciso a mettere su famiglia con la fidanzata, l'ex velina Costanza Caracciolo. Un figlio in arrivo, dunque, per la coppia nata la scorsa estate a Ibiza. Non si conosce ancora il sesso del nascituro ma quello che si sa è che verrà alla luce nella primavera del 2018.