Llorente si sposa con Maria, ma lascia la Juventus

Sono fissate per il prossimo 20 giugno a San Sebastian, nei paesi baschi, in Spagna, le nozze tra “l'ormai” ex giocatore della Juventus Fernando Llorente e la fidanzata Maria Llorente, professione chirurgo medico. Gli sposi saranno vestiti da Giorgio Armani, stilista preferito dal bomber sempre attento alla moda. In questi due anni di permanenza alla Juventus, Maria ha seguito il compagno a Torino, trovando occupazione presso l'ospedale Le Molinette. Al party non ci saranno i compagni di squadra bianconeri perché la maggior parte sono già in vacanza, mentre gli altri saranno impegnati con la propria Nazionale. Presenti invece gli ex colleghi dell' Athletic di Bilbao. La dirigenza juventina, nella persona del direttore sportivo Fabio Paratici, invece si trova ancora a Monaco per trattare la cessione a titolo definitivo sulla base di dieci milioni di euro dell'ariete spagnolo che non rientra più nei piani di mister Massimiliano Allegri. Un particolare curioso del calciatore rimarrà impresso nello spogliatoio juventino. Llorente da sempre fissato con l'igiene era l'ultimo a lasciare la doccia. Addirittura a volte la faceva tra il primo e il secondo tempo di una partita.