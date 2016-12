6 luglio 2016

Linda Morselli, ex di Valentino Rossi, nuova fiamma di Fernando Alonso? A lanciare lo scoop è la rivista spagnola 'Hola!', che pubblica una foto dei due insieme. Il pilota di Formula Uno ha da qualche mese chiuso la storia con la presentatrice Lara Alvarez, mentre la bella Linda ha rotto con Valentino a marzo dopo una relazione durata più di quattro anni. 'Hola!' non ha dubbi sulla nascita di questa coppia e pubblica la foto esclusiva "che conferma - si legge - la relazione fra Fernando Alonso e Linda Morselli, ex di Valentino Rossi".