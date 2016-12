La showgirl Cecilia Capriotti rivela a Sport Mediaset: «Per la Juventus, mi spoglierei»

Cecilia Capriotti, per intenderci una delle ultime calendar girl per un noto mensile, fisico bombastico: «Vanto un fisico mitologico. Queste le mie misure: 91- 61 - 90», dice lei; tifosissima bianconera, corteggiatissima da calciatori di tutte le categorie e figlia di un calciatore che militava nell'Ascoli. Ora Cecilia si racconta a Sport Mediaset.

D. Cecilia, tifosa della Juventus da quando?

R. Da generazioni. A partire da mio nonno in poi. Il mio mito senza dubbio Pelè.

D. Ma Pelè non giocava nella Juve!

R. Dicevo in generale. Della Juve invece direi Alex Del Piero in campo e fuori. Moralmente doveva esser trattato meglio.

D. Chi è il Mr. Grey tra i calciatori?

R. Cristiano Ronaldo piace a tutti, uomini e donne. Certo anche Fernando Llorente non è male. Fedele alla moglie, una mosca bianca nel calcio. Un bravo ragazzo.

D. Quanti calciatori la corteggiano?

R. Tantissimi. Ma poi con qualcuno diventi amico.

D. Mai stata con un calciatore?

R. Ma certo! Da piccola sono stata fidanzata con un calciatore del Napoli. Poi diciamo altre simpatie quando ero single.

D. Fuori i nomi?

R. Nemmeno sotto tortura. Non posso. Due in particolare mi hanno martellato per anni con messaggi e corteggiamenti vari.

D. Un calciatore che ti stuzzica?

R. Una sera ho incrociato Cristiano Ronaldo a Capri. Ci siamo guardati a lungo. Purtroppo all'epoca ero con il mio fidanzato.

D. Sposeresti un calciatore?

R. Certo. Se avessi conosciuto colui che mi avrebbe rubato il cuore, avrei detto di sì. Io difendo la categoria. Non sono ignoranti. Molti fanno le scuole serali e poi sono galanti e sanno corteggiare una donna. Ma non è capitato. Se io dovessi aver un figlio maschio, vorrei ereditasse la tecnica di mio padre. Sarei contenta se facesse il calciatore.

D. Chi è la wags più bella?

R. Paola, la moglie di Massimo Ambrosini. Bellissima ragazza. Senza dubbio.

D. Tra Alena Seredova e Ilaria D'Amico chi le piace di più?

R. Alena è una mia amica ed è top, Ilaria non la conosco ma apprezzo la sua eleganza.

D. Ti spoglieresti per la tua Juventus se dovesse vincere la Champions League?

R. In modo sexy ed elegante si, lo farei.

D. Il calciatore anti sesso?

R. Beh Carlitos Tevez non è un mostro di bellezza.