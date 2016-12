La Santarelli e il nostro Corradi di nuovo genitori

21 settembre 2015

Elena Santarelli aspetta il secondo figlio dal marito Bernardo Corradi, ex calciatore e ora opinionista sportivo per Mediaset Premium. Lo rivela in esclusiva il settimanale “Chi” nel numero in edicola mercoledì 23 settembre. La showgirl, che vorrebbe una femminuccia, dovrebbe partorire a marzo. Elena Santarelli e Bernardo Corradi hanno già un figlio, Giacomo, detto “Jack”, che ha sei anni.