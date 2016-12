La donna contesa da Higuain e Mirante vola in TV

12 giugno 2015

Di Chiara Napoli, donna che avrebbe fatto girar la testa a Gonzalo Higuain e Antonio Mirante ne abbiamo parlato ieri. Oggi riveliamo che la bella napoletana è stata scelta dalla produzione di Maria De Filippi per calarsi nel ruolo di tentatrice in Tentation Island reality sulle coppie in onda prossimamente su Canale 5.