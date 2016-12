La Buccino ama un procuratore sportivo

Due giorni fa sul suo profilo Instagram Cristina Buccino ha pubblicato una foto con scritto "Ibiza, si parte". L'ex naufraga ha diviso la sua estate tra serate in discoteca in Italia e piccole tappe nell' isola. SportMediaset rivela che dietro la fuga ibizenka c'è un motivo dettato dal cuore. La bombastica showgirl ha trovato l'amore. Lui è Gabriele Giuffrida, procuratore sportivo ed ex della showgirl Michela Coppa, che a Ibiza possiede anche un ristorante. I due non si nascondono e i loro baci sono esplosi nello locale più cool dell'isola, al Lio, sotto gli occhi di tutti. Noi compresi.