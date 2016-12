L'ex di Cavani ritrova l'amore a Napoli

Dopo la burrasca Sole ha scelto di continuare a far risplendere il suo amore in Italia per un italiano. Sport Mediaset mostra le immagini di Maria Soledad Cabris, ex moglie del bomber Edinson Cavani, con il suo nuovo amore. Lui si chiama Davide Poziello, napoletano, la storia tra i due sarebbe nata casualmente all'interno di un centro estetico di cui la famiglia di lui è proprietaria. Sole che ha avuto due figli dall'ex centravanti del Napoli, dopo la burrascosa separazione da Edi per via di un tradimento da parte di lui, non è tornata in Uruguay ma è rimasta nel nostro Paese per ricominciare a vivere, perché ama Napoli e oggi nel suo cuore c'è, appunto un napoletano. Davide e Sole convivono, lui ha conosciuto i figli di lei, lui la accompagna quando lei porta i bambini dall'ex marito a Parogi e gli amici della coppia, unitissima, raccontano che il loro prossimo progetto si chiama matrimonio.