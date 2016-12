L'ex di Allegri ama un altro uomo

L'aspirante showgirl Gloria Patrizi, ex coniglietta di Playboy ma soprattutto ex storica fidanzata, per due anni e mezzo, di Max Allegri (allenatore della Juventus), ha un nuovo compagno. Lui si chiama Filippo Braghieri, imprenditore nel settore del petrolio, più grande della Patrizi di quindici anni. I due hanno trascorso le vacanze tra Dubai dove lui vive e lavora e la Costa Smeralda. SportMediaset mostra le immagini del loro nuovo amore. In bocca al lupo alla Patrizi che sognava un amore "sicuro" da tempo. I due parlano già di nozze.