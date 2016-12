Inzaghi bomber di cuori

Formentera, poco prima della mezzanotte, al locale Rigatoni, gli occhi sono tutti per Super Pippo che insieme con i suoi amici invita al tavolo una ragazza bombastica. Parte la musica e Pippo si scatena con la bella mora. Finisce la musica e l'ex allenatore del Milan e la giovane conquista spariscono. SportMediaset pubblica in anteprima l'ultimo flirt di Pippo Inzaghi segno che per il ritorno in panchina ancora c'è tempo...