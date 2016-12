Il sogno di Galliani si chiama Gonzalo Higuain

Si è presentato ieri sera all'inaugurazione del nuovo “Giannino” insieme alla compagna Elga e ha chiacchierato con l'amico di mille trattative Ariedo Braida oggi dirigente del Barcellona. Però, per la prima volta, il comunicatore Adriano Galliani che non lascia mai a bocca asciutta i giornalisti presenti (oltre trenta erano accreditati per strappargli una parola sul nuovo Milan), si è celato dietro pochissime parole, pochissimi sorrisi, pochissime informazioni. Un semplice: «Stiamo lavorando». Poi stop. Silenzio. Un cambio di tattica o meglio di comunicazione che ha una ragione ben precisa. Galliani non lavorerà più a viso scoperto durante questo calcio mercato. Ma preferisce farlo seguendo un basso profilo. E il suo basso profilo racconta che il volere del Milan punta invece su un alto e altro profilo. Il nuovo sogno si chiama: Gonzalo Higuain. Proprio così. Il “Pipita” attualmente impegnato con la Coppa America è il nuovo sogno del club rossonero. Una situazione, tra l'altro, che sarebbe gradita al giocatore che giudica la squadra di Silvio Berlusconi, nonostante le ultime annate, un top club nonostante la squadra rossonera non sia impegnata con la Champions League. Dunque l'investimento oneroso, l'investimento per far sognare i tifosi, l'investimento dove solo un'abile mossa strategica che punterebbe anche sui rapporti personali tra lo stesso Galliani e Aurelio De Laurentiis, ha un nome e un cognome: Gonzalo Higuain. Un sogno? Lo scopriremo solo aspettando ma questa volta, forse, in silenzio.