IL FARAONE CI SCRIVE

29 luglio 2015

Il calciatore del Monaco ci scrive e ci fa sapere che: ha trovato sistemazione, in affitto, in un elegante e tranquillo appartamento a Fontvieille, nei pressi dello stadio del Monaco. La casa dei sogni visitata, zona porto, insieme con il fratello procuratore pochi giorni fa, aveva un costo proibitivo. Ottima scelta da very normal people.