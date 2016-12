Ibiza: Emma e Borriello con l'Abbagnato alla festa di Magda Pozzo dell'Udinese

Continuano le vacanze tra Emma Marrone e l'ex calciatore del Cervia Fabio Borriello (fratello del calciatore Marco in trattativa con il Capri). La coppia dopo aver trascorso una parte di relax tra: Salento e Capri, ha raggiunto alle Baleari gli amici Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti per festeggiare il compleanno di Magda Pozzo, figlia di Gino, patron dell'Udinese. Sia Borriello senior che Balzaretti attualmente sono senza contratto e aspettano la “chiamata”, allenandosi a Ibiza. Emma e Fabio invece si godono le vacanze insieme con l'etoile e i loro amici. SportMediaset li ha sorpresi al Lio, locale cool ibizenko. In attesa della prossima uscita ufficiale.