GAIA LUCARIELLO, COMPAGNA DI SIMONE INZAGHI: «IL MIO “MISTER” UN GIORNO ALLENERA’ LA LAZIO!»

Gaia Lucariello, compagna di Simone Inzaghi, allenatore della primavera della Lazio da cinque anni, la coppia ha un figlio che si chiama Lorenzo; è stata la donna che ha preso il bouquet dal matrimonio tra Ignazio Abate e Valentina Del Vecchio. «Ma Simone, ancora non mi sposa!», dice lei tra una pausa di lavoro mentre disegna le sue tute “Nikib by Gaia L.”. Oppure mentre fa le prove costume per il bikini che ha spopolato, in vendita online, sul suo sito www.borseinaffitto.it Gaia, si racconta a Sport Mediaset.

D. Per quale squadra tifi?

R. Ovvio per la Lazio dato che Simone allena li. Ma prima ero romanista. Capita di cambiare nella vita.

D. Miss “bouquet” ma perché non vi sposate con mister Inzaghi?

R. Succederà. Aspetto che me lo chieda. Attendiamo il momento di relax.

D. Le vostre vacanze come saranno quest'anno?

R. Ci divideremo tra la Costa Azzurra e poi a Milano Marittima.

D. Niente Formentera dove già c'è Pippo fratello di Simone. Come mai?

R. Purtroppo niente. Vacanze separate anche se Pippo ci raggiungerà a Milano Marittima.

D. In casa parlate solo di calcio?

R. Solo e unicamente di calcio! Conosco tutte le squadre. Quest'anno Simone ha rischiato di fare il triplete ha vinto la Supercoppa, la coppa Italia ed è arrivato in finale scudetto dove ha perso per un rigore. Ha vinto anche il premio come miglior allenatore giovanile. Sta andando alla grande. Sesto anno di esperienza. E' partito dagli allievi e oggi allena la primavera.

D. In futuro dove lo vorresti?

R. Il mio sogno è vederlo sulla panchina bianco celeste. Questo è il suo grande sogno, il suo grande desiderio. Ci riuscirà.

D. Lui è il primo calciatore della tua vita?

R. Il primo e unico si spera.

D. Calciatori che la corteggiano?

R. Pochi. Ormai ho il timbro della famiglia Inzaghi. Anzi allargheremo la famiglia.

D. Chi è il Mister Grey del calcio?

R. Scusa, ma non lo sai che ho lo stanza rossa a casa. Simone è il Mister Grey.

D. Sai che Cristiano Ronaldo è tornato single?

R. Che fortuna. Adesso la mia vacanza ha un senso.

D. Chi è la wags più bella?

R. Sarah Felberbaum compagna di Daniele De Rossi. Siamo amiche fin da piccole. Lei è la bellezza acqua e sapone.

D. Per la Lazio ti spoglieresti come Sabrina Ferilli per la Roma?

R. Proporrei Cristina Buccino lei ha molto da mostrare. La vedo molto più idonea.