Francesca De Andrè sexy in moto

16 luglio 2015

Si è svolta nella giornata del 14 luglio, presso il neonato circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, l’incontro con i Corsi di Guida Sportiva e Sicura Moto, organizzato da Corsidiguida.it-Motorace. Ai corsi, tenuti dai piloti Danilo Petrucci, Simone Corsi, Paolo Blora, Federico Sandi e Fabrizio Lai, ha partecipato la showgirl Francesca De Andrè che per Sport Mediaset racconta la sua esperienza: <<Era la prima volta che salivo su una moto e mi sono divertita tantissimo. E' stata un'esperienza fantastica, sicuramente da ripetere. I piloti mi hanno fatto sentire subito a mio agio, insegnandomi le regole base per guidare in maniera sicura>>.