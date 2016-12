FRANCESCA DE ANDRE': «AMO IL GENOA, MA QUELLA TELEFONATA CON IL PRESIDENTE MASSIMO FERRERO DELLA SAMP NON LA SCORDO...»

Francesca De Andrè, nipote del grandissimo e mai dimenticato Fabrizio, showgirl, cantante, tifosa sfegatata del Genoa da sempre. Una passione di famiglia ereditata dal nonno. Sport Mediaset la incontra al ristorante “Marechiaro” a Forte dei Marmi. Dove trascorrerà la sua estate.

D. Da quando tifi Genoa?

R. Da quando ero piccina. Mio nonno Fabrizio amava il Genoa. Ho ereditato tutto da lui.

D. Conosci il Presidente Enrico Preziosi?

R. Certo. Bravissima persona. Promosso sia umanamente che professionalmente.

D. Lo sportivo che stimi di più?

R. Cristiano Ronaldo ma non per le qualità fisiche, perché è un'atleta completo. Non voglio fare sviolinate, il suo aspetto fisico è già stato “adocchiato” in passato da Raffaella Fico.

D. Lo sai che Cristiano è di nuovo single.

R. Lo so, ma io sono pazza per un altro sportivo. Il mio preferito è il pilota Marc Marquez un fenomeno. Talento puro. Tifo solo per lui!

D. Per il Genoa saresti disposta a...

R. Non mi spoglierei ma saprei fare una sorpresa per i tifosi. Molto interessante.

D. Chi è la wags più bella?

R. Conosco più i calciatori che le mogli. Dico Silvia Slitti la moglie di Giampaolo Pazzini. Bella dentro e fuori.

D. Calciatori che ci provano con te?

R. Quotidianamente tanti. Ma niente nomi. Molti sono diretti e scrivono direttamente sul cellulare. Soprattutto uno! Posso dirvi che in molti lo conoscono con il suo soprannome che inizia con la lettera “P”. Lui è straniero, molto famoso e non molla l'osso. Ma io non gli do spago.

D. Tu hai mai amato un calciatore?

R. Sì. Sono stata per quattro anni con un ragazzo che giocava nel Monza. Non era famosissimo. Acqua passata. Poi con i calciatori stop.

D. Che cosa ne pensi dello scandalo che ha coinvolto il Catania calcio?

R. Mi viene da vomitare soprattutto per i tifosi che ci mettono il cuore e la mano al portafogli e poi vengono traditi.

D. Chi vince il campionato il prossimo anno?

R. Sto già pregando per il mio Genoa. Nonostante le cessioni so che il Presidente saprà fare il meglio. E poi abbiamo in porta Mattia Perin che è una sicurezza.

D. Se il Presidente Massimo Ferrero le dovesse proporre di diventare testimonial per la Samp, accetterebbe?

R. Per carità! A nessuna cifra! Tempo fa ci siamo sentiti. Dopo un battibecco a “Tikitaka” mi ha chiamato per chiedermi se mi fossi offesa. Ammetto che non me l'aspettavo. Una persona gentile e perbene e poi un galantuomo. Mi ha riempito di complimenti. Da lui accetterei solo proposte cinematografiche.