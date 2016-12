Fiammata d'amore per la schermitrice Fiammingo

"Se sono fidanzata? Forse". Così la schermitrice italiana, specializzata nella spada, Rossella Fiammingo risponde ai media, nelle ultime interviste, quando le hanno chiesto se il suo cuore batta per qualcuno. E invece Rossella, la nostra campionessa, è innamoratissima. Sport Mediaset mostra le foto del suo nuovo, ma non anonimo, compagno. Rossella da due mesi frequenta un modello di nome Andrea Preti che in passato ha già frequentato i settimanali di cronaca rosa in quanto ex flirt della tennista Flavia Pennetta e della showgirl Fiammetta Cicogna. Speriamo, per lei, che questa sia la volta buona.