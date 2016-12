Fanny Neguesha: "Caro Balotelli, per me il più sexy è Neymar"

Ex naufraga, ex di Mario Balotelli; attuale ragazza bombastica in cerca d'amore e di affermazione professionale. Sport Mediaset incontra Fanny Neguesha la sexy showgirl che ha fatto perdere la testa a Mario Balotelli. I due nell’ ordine: si dovevano sposare, avevano programmato un figlio e una famiglia; poi lui ha scelto il Liverpool e lei ha scelto l'Isola dei famosi. Un tentativo di riavvicinamento post reality ma a una condizione: 'Fanny, se vuoi star con me, devi lasciare la TV". Parola di bomber, parola rimasta inascoltata dalla bombastica ragazza tutta curve che ora si racconta e rivela chi è il suo prossimo obiettivo.

D. Fanny, un calciatore per cui farebbe follie?

R. “Ho smesso, non faccio più follie per calciatori. Anzi ho già dato”.

D. Sa che Cristiano Ronaldo è tornato single?

R. “L’ho letto. Mica è colpa mia. Questa cosa non mi interessa. Anche se lo stimo molto come calciatore”.

D. Quindi tifa Real Madrid?

R. “No. Tifo per il Milan da sempre, e tifo Milan anche se Mario non gioca più li ora”.

D. Un coro rossonero?

R. “Milan Milan sempre con te”.

D. Da piccola chi sognavi di sposare?

R. “Il mio papà perchè ero innamorata di lui”.

D. Chi è il tuo Mr Grey nel calcio?

R. “Neymar!, lo trovo carino e sexy. Molto! Lo so che vi aspettavate un'altra risposta peró quella non viene. Quella non è...”

D. Chi è la wags più bella?

R. “Era Irina Shayk ma deve rifidanzarsi con un calciatore”.

D. Chi vince la Coppa America?

R. “Il Brasile di Neymar”!

D. Ti piace Antonio Conte come allenatore?

R. “Si! Per me è uno dei migliori al mondo perchè sa come gestire spogliatoio e debolezze dei calciatori”.

D. Chi vince il prossimo campionato?

R. “Juventus”.

D. Faresti uno spogliarello se il tuo Milan vincesse qualcosa?

R. “No, non mi spoglierei. Una squadra la sostieni

con il cuore non mostrando le tette”.