Fanny - Hamilton i dettagli di un nuovo amore

Vestito nero con seno in bella vista, scarpa aperta e una macchina super lusso (con autista inviato dal corteggiatore famoso, famosissimo) che l'ha accompagnata a destinazione. Così Fanny Neguesha si è presentata all'incontro con Lewis Hamilton al ristorante londinese Chiltern Firehouse. SportMediaset fornisce ulteriori particolari sulla coppia. Fanny e il campione si sono conosciuti pochi giorni fa durante un party privato. Poi lui ha chiesto il numero di lei a un'amica in comune ed ecco il primo invito a cena. La relazione tra la showgirl ex di Mario Balotelli e ultima fiamma di Cheikhou Kouyate, calciatore del West Ham (che immediatamente ha eliminato Fanny come homepage dei suoi social personali) è iniziata con lui con scambi di sms privati. Poi Hamilton da vero gentleman ha invitato a cena la sua nuova fiamma. I paparazzi londinesi, appostati fuori dal locale, sono stati beffati dalla coppia che ha preferito uscire da porte secondarie e separate. Ma pare che qualche scatto rubato sia stato realizzato. Noi aspettiamo, nel mentre confermiamo.