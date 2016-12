Fanny è la nuova fiamma di Hamilton

10 settembre 2015

Una notizia clamorosa arriva da Londra. Il campione e pilota di Formula1 Lewis Hamilton ha (e non avrebbe) perso la testa per Fanny Neguesha ex di Mario Balotelli. Solo tre settimane fa avevamo lasciato la bombastica showgirl insieme al nuovo flirt Cheikhou Kouyate, centrocampista del West Ham; invece, notizia di due giorni fa, la Neguesha è stata sorpresa in un locale, da soli, intimi molto intimi, con Hamilton. I due poi per fuggire ai paparazzi londinesi, da sempre agguerriti, sono usciti da porte secondarie. La coppia ha fatto le ore piccole. Lewis ha deciso di vedere Fanny, da solo, dopo aver partecipato alla serata organizzata dal mensile GQ. L'incontro tra l'ex di Balotelli e il pilota è avvenuto al ristorante London's Chiltern Firehouse. Così lui dimentica Rihanna, lei Mario e Cheikhou!