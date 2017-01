Famiglia, casa e mari esotici: le vacanze di Natale dei calciatori

24 dicembre 2016

Le vacanze di Natale sono un'ottima occasione per stare con la famiglia. E' così anche per tanti calciatori di Serie A, che approfittano della lunga sosta del campionato per tornare nei paesi d'origine, come Icardi, volato in Argentina con decine di valigie , ma c'è anche chi sceglie di concedersi una vacanza in mete da sogno, al mare e al sole, come Immobile e gli atalantini Gomez e Pinilla , che hanno deciso di trascorrere le feste al caldo di Dubai.

Se Bonucci, esonerato dalla Supercoppa perché infortunato, e Berardi scelgono di stare a Torino e Sassuolo in famiglia, le spiagge degli Emirati Arabi attraggono molti protagonisti della Serie A, anche tra i più giovani (vedi Cataldi della Lazio).



Tanti i sudamericani rientrati in patria. Se Felipe Melo si gode momenti di relax in un resort di Rio, dove è volato pure Bruno Peres, Muriel sta in famiglia in Colombia. Rincon è tornato in Venezuela, lontano dalle voci di mercato, mentre tantissimi sono gli argentini rientrati in patria. Tra questi Biglia, Toledo, Zarate, Burdisso, Orban, Alvarez e Munoz. Qualcuno è rimasto in Italia, come MIlik, che non ha lasciato Napoli o Paredes, che a Roma ha fatto sbarcare la mamma.



E' tornato a Barcellona, dove è cresciuto, Keita Balde, che poi si trasferirà a Parigi prima di aggregarsi al Senegal per la Coppa D'Africa. Dzemaili ha scelto un safari in famiglia. Stendardo ha preferito Capri, mentre una folta truppa di campani in giro per il campionato ha fatto ritorno all'ombra del Vesuvio, da Paolo Cannavaro a Danilo D'Ambrosio. Un napoletano doc come Insigne ha scelto la montagna, mentre del tutto irripetibile è il Natale di Nagatomo, volato a Tokyo per la promessa di matrimonio con l'attrice Airi Taira.