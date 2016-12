Ester festeggia senza il "suo" Faraone

È ufficialmente finita la storia tra la bella Ester Giordano e Stephan El Shaarawy. SportMediaset mostra le foto del compleanno di lei, festeggiato a Milano, pochi giorni fa. Ester ha compiuto venticinque anni e al party del Faraone nemmeno l'ombra. Inoltre la ragazza sul suo profilo Instagram ha cancellato tutte le foto del campione suo ex fidanzato. Stephan invece le mostra senza problemi. Per lui, dicono gli amici, Ester non è ancora un ricordo lontano.