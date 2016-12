Esclusivo: Veronica Angeloni firma per il Saint-Raphael volley e lascia l'Italia

Non solo calcio mercato ma anche "pallavolo-mercato". SportMediaset rivela in anteprima la nuova squadra dove giocherà la schiacciatrice italiana Veronica Angeloni, ex giocatrice del Piacenza volley. Poche ore fa la Angeloni (nota ai settimanali di cronaca rosa anche per le storie con gli ex calciatori Bobo Vieri e Mario Santana) volerà in Francia. Per lei un biennale con il Saint-Raphael che milita nella massima serie. A breve le visite mediche. In bocca al lupo.