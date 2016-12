Esclusivo: Ufficiale Marco Borriello entro lunedì sceglierà Bologna o Carpi

Intercettato da SportMediaset, a cena nel suo ristorante preferito IT, a Ibiza, Marco Borriello ha svelato tra i tavoli la sua prossima destinazione. Lunedì l'attaccante scioglierà le riserve se accettare la proposta del Carpi o del Bologna. Inoltre ha rivelato che la sua intenzione sarebbe quella di fare ancora un anno da protagonista in Italia e poi volare negli states per chiudere la carriera nel campionato americano. Dunque per Borriello le proposte saranno di contratto annuale più bonus da parte di entrambe le squadre. In vantaggio oggi è il Carpi che ha sempre spinto per aver il bomber. Nuova vita da protagonista dopo quattro anni trascorsi tra panchine, infortuni e scelte forse sbagliate.