Esclusivo: Tutti i segreti della cena Berlusconi Mihajlovic Galliani

Dopo la vittoria in Coppa Italia il summit sul calcio mercato tra Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e l'allenatore milanista Sinisa Mihajlovic é avvenuto nel ristorante Camillo Benso di Fresco Cimmino che ha ospitato la triade rossonera riservando un'intera sala. Berlusconi ha scelto di rimaner leggero con petto di pollo e verdure, spaghetti alla Nerano per Galliani e tagliata per Sinisa. Poi per omaggiare il Presidente Berlusconi i soci Lorenzo Tonetti e Antonio Fantini hanno recapitato al tavolo un tris di gelato (crema, fragola e pistacchio) con i colori che inneggiano la bandiera italiana. Gesto molto gradito dall'ex Premier. A cena i tre hanno parlato di Ibrahimovic "Non è una questione di dire si o no. Noi lo vogliamo, ma lo stipendio di Zlatan è troppo elevato", ha chiosato Berlusconi. Poi hanno parlato dello stadio. Il progetto di avere un "Milan Stadium" é definitivamente saltato e allora via con le idee per rivoluzionare San Siro. Idee che lo stesso Berlusconi ha già ben definite. "Tornerò allo stadio. Quest'anno mi vedrete più spesso", ha detto Silvio quasi a fine cena. Infine i complimenti a Sinisa per la vittoria con il Perugia e per il bel gioco e poi barzellette finali. E siamo solo all'inizio. Sembra di rivedere i sorrisi del vecchio Diavolo.