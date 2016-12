Esclusivo: Rosberg, ma che combini a Ibiza!

Il pilota della Mercedes, Formula 1, Nico Rosberg aveva un sogno: far felice la moglie Vivian Sibold. Lei a tutti i costi desiderava avere una gelateria a Ibiza, la loro isola d'amore. Inaugurazione in pompa magna un anno fa, tanti soldi spesi per prendere un locale nel centro che più centro non si può di Ibiza e poi... Oggi la gelateria Vivi's Creamery è un ricordo molto lontano delle belle immagini che Nico aveva fatto realizzare quando ha aperto. Alle ore dieci di sera, in piena estate, abbiamo fotografato il porta coni gelato vuoto. Motivo? Erano finiti! Tutto questo dopo una fila di quaranta minuti perché il personale è composto, sempre in piena estate, da due persone. Una ragazza fa i gelati, l'altra pulisce. E poi quali gelati? La maggior parte dei gusti, come si vede nelle foto, sono spariti prima della mezzanotte, le foglie di menta sembrano tumefatte, niente fazzolettini e guai a chiedere un bicchiere d'acqua. Anche lì ore d'attesa! Ma Rosberg tutto questo lo sa? I prezzi? Una mini coppetta da 3.50 in poi. Insomma la Vivi's Creamery non ha un atteggiamento da campione...