ESCLUSIVO PARLA BENEDETTA ANTONINI:«SPERO CHE PREZIOSI REINTEGRI NEL GENOA MIO MARITO LUCA ANTONINI»

Benedetta Antonini e il suo Luca, difensore del Genoa, stanno trascorrendo le loro vacanze tra la Liguria, Forte dei Marmi, Venezia, Gardaland, Ibiza e infine in Sardegna dopo una stagione turbolenta. Antonini, a gennaio, è stato messo fuori rosa. Fuori squadra. Fuori gioco. Allenamenti in solitudine ma nessuna voglia di mollare. Sport Mediaset incontra Benedetta, moglie di Luca che non lo ha mai mollato durante questo periodo grigio. Moglie che a un certo punto ha seguito anche il compagno affiancandolo nel lavoro (si occupava della sua comunicazione, ndr) ma poi ha fatto un passo indietro. Ecco il suo sfogo a Sport Mediaset.

D. Benedetta, che cosa è successo in quest'annata maledetta?

R. «Noi non lo abbiamo ancora capito. Luca, da un certo punto in poi, non rientrava nei piani della società e ancora oggi non ha avuto un confronto con nessuno».

D. Si dice che la colpa sia da attribuire al “no” di suo marito, a gennaio, al Watford.

R. «Grossi fraintendimenti, grosse delusioni e parole riferite in modo sbagliato. Io so che il Presidente Enrico Preziosi non lo avrebbe voluto vendere anche se Luca giocava poco. Diciamo che le due parti, a un certo punto e per colpa di terzi, non si sono capite. Spero che succederà presto».

D. Antonini come ha vissuto il periodo da separato in casa?

R. «Luca è un ragazzo abituato a stare in gruppo, ama il senso di squadra, ritrovarsi fuori è stato uno strappo bruttissimo e non era nemmeno infortunato. Si è sempre allenato da solo. Faticosissimo. Senza interagire con nessuno. Poi ha impegnato il tempo con altro. Per esempio ha preso il patentino per allenatore “Uefa B”. Può allenare i ragazzini. Infatti la prossima settimana inizierà con i bimbi del camp del Genoa. Si prepara a fare l'allenatore praticamente».

D. Genova vi ha rifiutato, ma voi siete ancora li.

R. «Genova è la città ideale per chi ha figli e famiglia. Non la cambieremo con nessun'altra città. Poi Luca si è legato alla tifoseria. I tifosi lo amano ancora oggi. L'idea è quella di trasferirci a vivere qui definitivamente».

D. Tu a un certo punto hai provato a “gestire” anche l'immagine di tuo marito. Pentita?

R. «No. L'ho fatto quando era al Milan. Per un po' mi sono occupata della sua comunicazione. Poi a Genoa ho preferito fare un passo indietro perché qualunque cosa dicevo, si trasformava in tsunami».

D. Benedetta, chi è la wags più bella?

R. «Federica Nargi vince anche per dati anagrafici».

D. E la wags meno autentica quella con cui non hai legato?

R. «Valentina Abate, moglie di Ignazio terzino del Milan, me ne sono resa conto dopo averla frequentata ma con educazione faccio i migliori auguri per il loro matrimonio».

D. Per il Genoa faresti uno spogliarello come Sabrina Ferilli per la Roma?

R. «Ma no! Non sarei all'altezza della bellezza della Ferilli»

D. Come e dove inizierà la stagione di Antonini?

R. «Spero con il Genoa, lui vuole questa società. E' legato ai grifoni anche più del Milan dove è cresciuto. Qui ha trovato quell'importanza che gli mancava. Se invece non dovesse andar bene, troveremo altra sistemazione. Io comunque tra qualche anno so che mio marito sarà un grande allenatore. Lo scriva».