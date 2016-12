Esclusivo: Montovoli sfida De Martino sul ring. Stefano accetterà?

31 luglio 2015

L’attore ed ex naufrago Andrea Montovoli sfida Stefano De Martino sul ring per un incontro di pugilato. SportMediaset mostra il guanto/video di sfida lanciato da Andrea nei confronti del marito di Belen. De Martino accetterà? Entrambi sono allenati dal maestro di boxe Franco Terlizzi, di origini pugliesi, diventato un’istituzione nel pugilato meneghino. Attori, showgirl, manager ed ex celebrity dei reality vogliono incrociare i guantoni contro il peso massimo Terlizzi, soprannominato “la furia delle puglie”.