Esclusivo: Il Faraone cerca una villa da comprare a Monaco

Dopo l’ottimo esordio con il Monaco, già da stamane Stephan cerca casa. SportMediaset rivela che il progetto di El Shaarawy, a Montecarlo, sua nuova città (giocherà nel Monaco) è davvero a lungo termine. Il calciatore sta cercando casa da comprare e non in affitto . Segno che “Il Faraone” ex Milan ha intenzione di restare a lungo, il contratto è di cinque anni, nel Principato. Due i requisiti della casa: che ci sia la piscina e che sia una villa. SportMediaset inoltre rivela che prima di volare a Montecarlo, Stephan aveva mandato un sms al suo ex mister Massimilano Allegri chiedendo se ci fosse spazio alla Juventus. Risposta negativa. Ma ora per il Faraone ci sarà solo il Principato.