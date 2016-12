Esclusivo - Guendalina: Aradori, vinci e facciamo un figlio!

«La partita contro Israele l'ho vista a Milano, da sola. Nessuno deve parlarmi. Di solito mi accompagna Francesca, la compagna di Marco Cusin; ma ieri non c'era». Guendalina Canessa è appena tornata da Berlino dove, nel ruolo di prima Wags del basket italiana, ha seguito il compagno Pietro Aradori. Oggi tifa da "esperta" per il fidanzato da Milano. «Ma se dovessimo arrivare in finale, raggiungo Pietro. starò accanto a lui».

D. Canessa, che aria si respirava a Berlino?

R. Seguo Pietro e i ragazzi da quest'estate a Trento dove c'è stato il ritiro. Ho guardato tutte le amichevoli. Ormai sono un esperta di questo sport che purtroppo in Italia non è celebrato o esaltato quanto meriterebbe. Tutti parlano di calcio, io sono milanista; ma il basket, questo basket meriterebbe il giusto peso per come ci fanno godere questi ragazzi che rappresentano l'Italia. E poi proprio quest'estate Pietro ha festeggiato cento presenze con la Nazionale ed io ero accanto a lui. "Ara" ama la maglia azzurra.

D. Chi è Aradori nel privato?

R. Un ragazzo, un uomo straordinario. Lui ha una devozione verso tutto quello che fa. Ha un gran cuore ed è generoso sia in campo come nella vita.

D. Aradori uomo da sposare?

R. Io ho già un matrimonio alle spalle (con Daniele Interrante, ndr). Avevo abbandonato quest'idea. Con Pietro si è riacceso tutto, anche la voglia di dirci "Si lo voglio". Siamo due ragazzi positivi, solari, potremo fare questa splendida pazzia. E perché no? Anche pensare a un figlio. Basta che ci siano tempi e modi giusti.

D. Chi è il più simpatico della squadra?

R.Hackett e Gentile sono due ragazzi adorabili. Il capitano Datome non si discute e poi non ho ancora capito perché Pollonara lo chiamano il pupazzo anche lui simpaticissimo. E poi il "Cuso" un duro dal cuore grande.

D. Il gruppo come l'ha accettata?

R.Sono ragazzi rispettosi. Appena hanno visto che Pietro sorrideva accanto a me, con me, nessuno si è creato problemi. Tutti molto carini.

D. E i tre americani? Come mai non li ha citati: Belinelli, Bargnani, Gallinari?

R. Li ho conosciuti poco. Grandi campioni che preferiscono ritagliarsi degli spazi privati.

D. Se l'Italia dovesse vincere, che cosa promette al suo uomo?

R. Ne parlavo con Francesca la compagna di Cusin. Ho in servo una sorpresa per il mio compagno che non posso rivelare. Ovviamente sorpresa dedicata a noi due.

D. Sua figlia ha conosciuto Aradori?

R. Per ora siamo nella fase delle telefonate. Ieri Cloe ha mandato un audio a Pietro: "Grande bomberone tifo per te". Sente che c'è una presenza. Succederà con calma.