Esclusivo: Ecco le foto del compleanno di Inzaghi a Formentera

Lo scorso nove agosto Pippo Inzaghi, ormai residente e in ferie forzate a Formentera da quasi tre mesi, ha festeggiato il compleanno al "Rigatoni". Cori di gruppo, foto di rito, maglia bianca d'ordinanza e fuga nella notte con una bella ragazza italiana per l'ex allenatore del Milan. Assente al party l'amico Bobo Vieri. Come mai? Intanto Inzaghi ha confidato agli amici di prendersi un anno di studio e, da settembre, girerà il mondo per studiare i suoi 'colleghi' allenatori per prendere appunti.