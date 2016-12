ESCLUSIVO: ECCO I PRONOSTICI 2015-16 DELLA SEXY LAURA CHE RACCONTA LA SUA NOTTE CON BECKHAM

Laura Creamaschi, prorompente romana, da due anni è un fenomeno sui social ed è diventata una “girl” che richiama e ruba le copertine con i suoi pronostici hot scritti sulla pelle. Fenomeno diffuso nei campionati sud americani che in Italia ha trovato la sua “esemplare” testimonial. Per SportMediaset Laura si è, guarda caso, spogliata e ha anticipato chi vincerà il campionato, chi vincerà la Champions League e chi sarà il capocannoniere della serie A. Ecco a voi la Cremaschi segreta.

D. Com'è nata l’ idea del pronostico hot?

R. Per gioco su Twitter in risposta ad un tweet di Selvaggia Lucarelli, poi ho continuato e non mi sono più fermata.

D. Ricordi il tuo primo pronostico? Raccontacelo.

R. Come dimenticarlo, il derby Roma Lazio, sbagliato completamente ma la foto ha fatto record di like e tutti i siti e i quotidiani sportivi parlavano di me.

D. Sui social sei seguitissima. Svelaci le richieste più bizzarre?

R. Richieste di matrimonio, dichiarazioni d'amore, ti amo come se piovesse…li adoro. I fan vanno amati e rispettati.

D. Ti riconoscono in giro?

R. A volte.

D. Qual è il pronostico che non hai osato fare, ma ti sarebbe piaciuto mostrare?

R. Nessuno, di base quando mi va di fare una cosa la faccio sempre. Anche le più pazze.

D. Parliamo della prossima stagione. Per quale squadra tifi?

R. Roma.

D. Chi vincerà lo scudetto?

R. Penso ancora la Juventus. Ve l'ho mostrato.

D. Chi vincerà la Champions League?

R. Real Madrid anche se Barcellona e Bayern Monaco sono sullo stesso livello.

D. Chi sarà il capocannoniere della Serie A?

R. Vincerà uno tra Mauro Icardi e Gonzalo Higuain o entrambi.

D. Quanti calciatori ci provano con te?

R. Nessuno perché sono fidanzata (ride, ndr).

D. Un calciatore per cui faresti follie?

R. Anche se non gioca più... per David Beckham. Ho avuto modo di conoscerlo quando giocava nel Milan, abbiamo passato una nottata insieme a chiacchierare (lo so che fate fatica a crederci ) è molto simpatico e un gran signore. Ci siamo incontrati nella hall dell'Hotel Principe di Savoia a Milano. Io ero al tavolo con altri ragazzi. Lui ci ha regalato una bottiglia. Poi non so come, siamo rimasti noi due da soli. Abbiamo parlato fino alle sei del mattino. Giuro non è successo nulla.

D. Oggi chi è il calciatore più sexy?

R. Cristiano Ronaldo.

D. Un allenatore che ti stuzzica?

R. Mourinho, perché è un leader, un istrione, carismatico, qualcuno che non segue nessuno ma è seguito da tutti.

D. Chi è la Wags più bella?

R. Prima Irina Shayk senza dubbio, ora più difficile individuarne un'altra anche se alcune sono molto belle come Federica Nargi o Melissa Satta.

D. Dopo ogni partita Laura Cremaschi cosa indossa per andare a letto?

R. A volte un baby doll e a volte solo una maglietta.

D. Una sportivo che stimi?

R. Roger Federer non molla mai.

D. Faresti l'isola dei famosi?

R. Perché no! Anzi mi candido. Saprei come stuzzicare l'appetito... è una battuta.

D. Accetteresti il corteggiamento di Balotelli?

R. No, non mi piace.

D. Ultimo pronostico: chi vincerà i campionati Europei il prossimo giugno?

R. Spero l'Italia, credo molto in Mr. Conte.

D. Dove giocherà Antonio Cassano?

R. Spero per lui nella Sampdoria.