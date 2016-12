Esclusivo: Buffon D'Amico comprano mega attico in centro a Milano

Una dolce notizia, per la maternità di Ilaria che entro il prossimo Natale diventerà mamma, bisognava pensare a una casa che potesse accogliere la famiglia allargata formata da Gigi Buffon, la sua nuova compagna Ilaria D'Amico, il bimbo che i due avranno, i due figli che lui ha avuto da Alena Seredova e il figlio che la conduttrice Sky ha avuto dall'ex compagno Rocco Attisani. Così Gigi e Ilaria quest'estate hanno trovato il tempo di scegliere e comprare la loro casa dei sogni dove andranno a trascorrere il periodo di vita del sempre. Uno splendido attico, al sesto piano di un palazzo bianco nel cuore della città meneghina, in zona Porta Venezia, nella centralissima Milano (proprio dietro i Bastioni con vista sul parco e sulla Madonnina) immagini che SportMediaset mostra in anteprima. Segno che Gigi e Ilaria fin dalla loro prima uscita pubblica hanno sempre fatto sul serio. Auguri.