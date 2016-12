Esclusivo: Boateng diviso tra Usa e Dubai

Kevin Prince Boateng dopo la rottura con lo Sporting di Lisbona è rientrato in Sardegna, SportMediaset lo ha sorpreso ieri sera a cena con la sua compagna Melissa Satta e un avvocato. Entro quarantotto ore sceglierà le riserve sul suo destino calcistico. Due le offerte finora ricevute sul tavolo del suo agente Pastorello, la prima proviene dal campionato MLS americano, la seconda da Dubai. Boateng tra quarantotto ore deciderà quale sarà il suo futuro, in ogni caso un futuro lontano dall’Europa e dall’Italia. Il calciatore ha già respinto una sontuosa offerta proveniente dal Sud Arabia. In bocca al lupo Prince.