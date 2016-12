Esclusivo: Armani, a Ibiza, cena da 'IT' con Marco Borriello

Lo stilista Giorgio Armani ha scelto il suo buon ritiro a Ibiza, battezzando il locale cool 'It', zona Marina Botafoch, dove cucina lo Chef stellato Gennaro Esposito; come suo preferito. Crudo di pesce e pasta fresca sporcata d'olio il menù fisso di Armani. A fargli compagnia il calciatore Marco Borriello che, in attesa di contratto e squadra, (come potete vedere nelle foto), trascorre le serate a cena chiacchierando di moda con Re Giorgio.