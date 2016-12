ESCLUSIVO: A Djordjevic piace.... sadomaso

16 giugno 2015

Sono bastate undici settimane a Jovana Djordjevic, compagna di Filip (bomber della Lazio) per tornare in forma dopo la nascita della loro prima figlia Noel. Sport Mediaset pubblica le immagini sexy, un look ai limiti del sadomaso con cui Joana, ora in vacanza alle Baleari, tiene accesa la passione con il suo compagno. Immagini mozzafiato da togliere il fiato. Buona visione.