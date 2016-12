ESCLUSIVO: TUTTE LE FOTO DELLE NOZZE TRA CONTINI DELL'ATALANTA E L'ATTRICE MICOL AZZURRO

Matteo Contini il difensore dell'Atalanta che ha giocato quest'ultima stagione nel Bari e l'attrice Micol Azzurro si sono sposati, ieri, domenica 14 giugno, nell’Abbazia Sant’Andrea, a Ponzano Romano. La sposa è arrivata in carrozza, trainata da due destrieri bianchi, realizzando il sogno di sposarsi come una principessa mentre il difensore si è presentato con una “damigella d’onore” la cagnolina di razza maltese Cherie che ha portato le fedi (incredibile). Sport Mediaset pubblica in esclusiva le foto delle nozze tra il calciatore e Micol. I due sono già in viaggio di nozze per ventitre giorni, destinazione: Thailandia, Cina, Malesia, Giappone. Auguri alla bella showgirl romana e al calciatore di Varese pronti al prossimo passo: diventare genitori.