E’ finito l’amore tra Alex Schwazer e l’ex del Grande Fratello Valeria Molin Pradel

Alex Schwazer e Valeria Molin Pradel, ex concorrente del GF, si sono detti addio dopo cinque mesi di amore. L’atleta squalificato per doping e la sua fidanzata Valeria si sono lasciati. La coppia è stata fotografata lo scorso aprile, oggi Sport Mediaset rivela che Alex è tornato single. Attualmente l’atleta pensa alle Olimpiadi di Rio del 2016 e non si conoscono i motivi della rottura improvvisa con Valeria. I due spesso sono stati sorpresi insieme a Verona ma oggi Schwazer è tornato a vivere a Calice, nella sua città, e ricomincia da single da solo con la voglia di tornare a lottare e a correre dopo lo scandalo che lo ha travolto.