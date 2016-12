Debora Salvalaggio: «Matteo Ferrari mi ha tradita con la Yespica. Da quel momento non ho amato mai più un calciatore»

Debora Salvalaggio, showgirl, ex volto insieme con Aldo Biscardi a La 7 per “Il processo del lunedì”, poi in Mediaset ospite fissa a “Pressing”, un calendario super sexy all'attivo e un passato scottata per via di un calciatore. Intenditrice di calcio che nella vita ha sofferto per un calciatore. Ecco la sua storia a Sport Mediaset.

D. Per quale squadra tifi?

R. Roma da sempre.

D. Sportivo preferito?

R. Se dico Francesco Totti, sarei scontata. Ma senza dubbio Javier Zanetti un uomo di spessore.

D. Calciatore più sexy?

R. Sono vintage dico ancora David Beckham. Dopo di lui il nulla.

D. Sai che Cristiano Ronaldo è tornato single?

R. Lo so. E lasciatelo single. Che me frega

D. Per la Roma saresti disposta a...

R. A niente perché come si dice dalle mie parti: “Mai na' gioia”.

D. Chi è la wags più bella?

R. Melissa Satta oggi è lei la più bella. E poi è italiana.

D. Come saranno le tue vacanze?

R. Alle Baleari perché puoi fare quello che ti pare, sia relax che divertimento.

D. Hai avuto storie con calciatori?

R. Sono stata con Matteo Ferrari e con Victor Hugo Passos detto “Pelè” portoghese, ma ero piccola e ne ho perse le tracce.

D. Pentita o no?

R. Mai. Ma diciamo che ero molto giovane. Storie passate.

D. Perché è finita con Matteo Ferrari?

R. Semplice: si era innamorato di Aida Yespica. Lui è stato la mia storia importante. Ho sofferto.

D. Oggi i calciatori ci provano con te?

R. Non frequento più gli ambienti del calcio by night.

D. Ma se lei era in vacanza, fino a ieri, con Raffaele Palladino del Parma!

R. Raffaele è un bravissimo ragazzo ed è fidanzato con Maria Teresa Buccino, sorella di Cristina, che è una mia cara amica. Lui è un calciatore con la testa sulle spalle. Un napoletano cazzuto.

D. Che cosa pensa dello scandalo legato al Catania calcio?

R. Scandali che si tramandano di stagione in stagione. Il calcio italiano purtroppo è malato. Ne facciamo una pessima figura: ma in generale anche all'estero non sono messi bene. Prenda il caso Joseph Blatter.

D. Dispiaciuta che Andrea Pirlo sia andato a giocare negli states?

R. Lui è come il vino: più invecchia, più è bravo. Dispiace, certo.

D. L'allenatore più sexy?

R. Pep Guardiola affascinante.

D. Da piccola sognava di sposare un calciatore?

R. No, sognavo di diventare medico. Sogno abbandonato.