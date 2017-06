Dalla Francia: flirt tra Rami e Pamela Anderson

23 giugno 2017

"Baci, effusioni, sguardi complici". Tra chi? Tra la mitica Pamela Anderson e... Adil Rami. Sì, proprio lui, il difensore francese, ex Milan. Il 32enne, attualmente in forza al Siviglia, è stato pizzicato dalla rivista francese Voici, che in esclusiva ha dato la notizia del flirt tra il calciatore e la leggendaria modella e attrice canadese, che ha 49 anni. Conosciutisi grazie ad un amico in comune, la Anderson nelle ultime settimane starebbe facendo la spola tra gli Stati Uniti e l'Europa per vedersi con Rami. L'ultimo avvistamento nel ristorante di un hotel cinque stelle a Montecarlo.