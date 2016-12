Come anticipato da Sport Mediaset ecco le immagini della D'Amico incinta

7 luglio 2015

Il settimanale "Chi" pubblica, nel numero in edicola mercoledì 8 luglio, le prime immagini esclusive di Ilaria D'amico, incinta di tre mesi, mentre mostra le sue dolci rotondità in costume da bagno. Le eccezionali immagini sono state scattate al largo di Porto Ercole, durante una uscita in barca che la conduttrice ha fatto con il compagno, Gigi Buffon e con i figli. La conduttrice mostra una pancia rotonda e un seno rigoglioso e con il suo compagno non nasconde la felicità e la passione che li lega. Curiosamente queste clamorose immagini arrivano a un anno esatto da quelle della vacanza in Grecia, sempre pubblicate dal settimanale "Chi", che ufficializzò il loro rapporto dopo mesi di appuntamenti clandestini, lontano da occhi indiscreti.