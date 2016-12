Che fine ha fatto Balzaretti?

10 luglio 2015

L’ultima volta che abbiamo visto Federico Balzaretti è stato al matrimonio dell’amico Alessandro Florenzi in compagnia della sua splendida famiglia. Da allora se ne sono perse le tracce. Nella rosa dei convocati in ritiro a Pinzolo manca proprio lui, Federico Balzaretti, il terzino sinistro che nell’ultima parte della scorsa stagione aveva ritrovato il campo dopo un doppio terribile infortunio, ma oggi il nome di Balzaretti non appare tra i calciatori convocati. Dopo un primo tentativo dove si cercava una soluzione contrattuale, pare che tra la società e Federico oggi sia sceso il gelo. Un ragazzo amato dallo spogliatoio che ha legato con tutti, un simbolo anche per la curva giallo rossa. Ma ora di Balzaretti che cosa ne sarà?