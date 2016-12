CHARLOTTE CANIGGIA «HO AMATO ITURBE DELLA ROMA MA OGGI TRA NOI E' FINITA»

«Le critiche non mi interessano. Quest'anno voglio dare il massimo». Così ieri Juan Iturbe si è presentato alla prima conferenza stampa per raccontare con che spirito affronterà la sua seconda stagione con la Roma. Eh già. Perché la prima annata di Iturbe non è stata da incorniciare. E oggi scopriamo il motivo. Sport Mediaset incontra la bombastica Charlotte Caniggia che dopo l'esperienza all' “Isola dei famosi” per la prima volta parla della storia tra lei e lo stesso Iturbe. Una storia che si è consumata lo scorso anno e oggi è finita. E per la prima volta Sport Mediaset mostra, in esclusiva, anche le foto della coppia.

D. Charlotte, fidanzata o single?

R. Single in cerca di fidanzato.

D. Per quale squadra tifi?

R. Real Madrid.

D. Il calciatore dei tuoi sogni?

R. Cristiano Ronaldo.

D. Per lui faresti follie?

R. Ovvio chi non le farebbe. E' un figo pazzesco.

D. Parliamo dell'Isola. La rifaresti?

R. Certo! Mi sono portata un amico dietro Valerio Scanu. Tra poco verrà a trovarmi a Marbella, poi andremo a Ibiza.

D. Conquiste dopo l’Isola?

R. Nessuno. Anzi lancio un appello. Sono single e libera!

D. Mai stata con un calciatore?

R. Sì. Con Manuel Iturbe centrocampista della Roma. Anche lui argentino. Lo conoscevo già prima del reality. Siamo stati bene insieme. Due matti! Oggi siamo rimasti amici.

D. Le manca l'Italia?

R. Mi manca parlare italiano. Con Manuel parlavamo solo argentino. Anzi lui parla italiano peggio di me.

D. Suo padre, l'ex bomber Claudio Caniggia, vorrebbe che lei sposasse un calciatore?

R. Mio padre è contento se sono felice. Ma non vede le mie foto hot su Instagram. Altrimenti sarebbero guai per me.

D. Ma sei diventata mora?

R. No! Amo le parrucche e mi piace giocare.

D. Che cos'altro ama?

R. Amo far festa. Fumare Narghilè, frequentare il Beach Club a Marbella, amo Ibiza e far sempre fiesta.

D. Dispiaciuta per la sconfitta dell'Argentina in Coppa America?

R. Dovevamo vincere noi. Il miglior è stato Leo Messi guai a chi lo critica.

D. Ha più sentito le sue ex colleghe naufraghe Fanny Neguesha e Cristina Buccino?

R. No. Non parlo con Fanny. Non siamo diventate amiche. Idem con la Buccino.

D. Tra voi tre chi era la più sexy?

R. No comment.

D. Se ti proponessero calendario?

R. Chiamatemi! La accendiamo si dice così giusto?