Boateng ad un passo dalla Turchia

Il timido approccio della Lazio non si è mail concretizzato, idem un improbabile ritorno in casa Milan. Lo stipendio di Kevin Prince Boateng oggi in Italia è un lusso che pochi si possono permettere. A breve invece si concretizzerà quello che avevamo annunciato proprio su Sport Mediaset, ovvero il passaggio del centrocampista dello Schalke 04 al Galatasaray, squadra Turca. Boateng continuerà a percepire lo stesso stipendio che recepiva quando giocava in Germania e la scelta di volare in Turchia è gradita anche dalla famiglia del Boa, in primis dalla compagna Melissa Satta che è già stata contattata da numerose società per sfilate e copertine. Dunque il Boa è pronto ad azzannare la Turchia. La coppia andrà a vivere vicino lo splendido appartamento dove vive il compagno e amico Wesley Sneijder insieme alla moglie Yolanthe Cabau.